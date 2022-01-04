Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 03:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da kaçak içki operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Karaman'ın Ermenek ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 125 litre sahte rakı ele geçirildi.
İlçeye bağlı Yalındal köyünde sahte rakı yapıldığı ihbarı alan Jandarma ekipleri A.G'nin evine operasyon düzenlendi. Şüphelinin evinde yapılan aramada 125 litre sahte alkol, 5 adet bakır damıtım hortumu,1 adet damıtma kazanı ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Karaman Kaçak İçki Sahte Alkol Sahte İçki
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