Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 27 Aralık-2 Ocak tarihlerinde düzenlediği operasyonlarda 29 kilo 800 gram esrar, bir kilogram eroin, 800 gram sentetik kannabinoid, 240 gram metamfetamin ve 5 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 311 zanlıdan 29'u, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.