Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 845 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 508 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 832 bin 419 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 817 bin 982 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,9 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 43 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 479 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.