Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 12:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güngören'de kafasına yük asansörü çarpan işçi öldü
[Fotograf: AA]
İstanbul Güngören'de kafasına yük asansörü çarpan işçi B.A. hayatını kaybetti.
Merter'de bir iş yerinde bulunan B.A isimli işçi yük asansörünün altında kaldı.
Çarpmanın etkisiyle yere yığılan B.A. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan B.A.'nın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: İstanbul
Son Haberler
- 15:26
- 15:21
- 15:01
- 14:57
- 15:00
Sıradaki Haber
Kadıköy'de dronlu trafik denetimi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz