Trinity College Dublin tarafından yapılan yeni bir araştırma, her gün kıyafetlerimizden, oyuncaklarımızdan ve mobilyalarımızdan 7 bine kadar plastik parçacığı soluduğumuzu ortaya çıkarırken uzmanlar evlerde gizlenen potansiyel zehirli eşyalardan kurtulunmasını önerdi.

Plastik su ısıtıcısını değiştirin

Evi mikroplastiklerden temizlemek için plastik bir su ısıtıcısını cam veya metal bir su ısıtıcısıyla değiştirmek ile işe başlanabilir.

Çoğu su ısıtıcısı, her kaynadığında suya milyonlarca küçük plastik parça bırakan polipropilenden yapılıyor.

Milyonlarca küçük plastik parça, tek bir kaynamada bir litre suya salınabilir ve her gün farkında olmadan soluyabileceğiniz mikroplastik yükü önemli ölçüde artırır.

Fazla yağ içeren yiyecekler, mikrodalgada ısıtıldığında herhangi bir plastik ambalajı eritecek kadar daha sıcak olma eğilimindedir .

Plastik ambalajın yemeğinize dokunmasına izin vermeyin

Yiyecekleri mikrodalgada yeniden ısıtırken, plastik filmi mikroplastikleri bozmayan veya dökmeyen yeniden kullanılabilir silikon kılıflar kullanılabilir.

Yiyecekleri buzdolabına koyarken ömrünü uzatmak için su geçirmezlik etkisi olan balmumu emdirilmiş kare kumaşlar kullanılabilir.

Çay poşetlerindeki tehlike

Çay poşetleri genellikle ince naylon ağdan yapılır. Bu da kaynar suya batırıldığında bozulabilir ve potansiyel olarak çayınıza mikroplastikler sızdırabilir.

Görünüşte zararsız kağıt çay poşetlerinin bile çoğu zaman, toksinler oluşturan plastik bazlı yapıştırıcı ile kapatılmış kıvrımlı bir kenarı bulunuyor.

Üreticiler bunun sadece küçük bir miktar olduğunu iddia ediyor, ancak her gün birden fazla fincan çay içiyorsanız, mikroplastik yükü arttırıyorsunuz demektir.

Eski moda çay yapraklarına geri dönün veya katlanmış kenarları olan bir ip veya zımba ile kapatılmış olanları seçin.

Mutfaktaki plastikler

Isıya maruz kaldığında, herhangi bir plastik mutfak malzemesi bozulmaya ve mikroplastikleri havaya veya yediğiniz yiyeceğe salmaya başlayabilir.

Düzenli ve çok kullanım, plastikteki kimyasal bağların bozulmasına ve kimyasalların daha fazla sızmasına neden olur.

Plastik bir kevgir, salatayı durulamak ve boşaltmak için nispeten zararsız olsa da, makarna veya patateslerden kaynar suyu boşaltmak için tekrar tekrar kullanırsanız plastik sızımına neden olursunuz.

Aynısı plastik spatulalar, karıştırıcılar, servis kaşıkları için de geçerlidir.

Ahşap veya metal alternatifleri kullanın.

Plastik mutfak gereçlerini bulaşık makinesine koymanın mikroplastiklerin bulaşık makinesi aracılığıyla su sistemine sızma riskini artırdığını unutmayın.

Nature dergisinde yayınlanan 2020 tarihli bir araştırma, plastik ambalajları makas veya bıçakla keserek, elle yırtarak ve hatta plastik kapları, torbaları veya kapakları açmak için bükme hareketinde mikroplastiklerin ortaya çıktığını gösterdi.

Çocuklarınızın eşyalarını plastikten arındırın

Çocukların mikroplastiklere maruz kalma riskinin daha yüksek olmasının nedenlerinden biri, plastik oyuncaklar, sentetik yorganlarla oynamaları ve hatta onları çiğneyebilmeleri ile mikroskobik parçacıkları yutmalarıdır.

Mümkün olduğunca çocuklarınıza bambudan veya FSC sertifikalı ahşaptan yapılmış, toksik olmayan boyalarla boyanmış sağlam, ahşap alternatifler sunun.

Aynı şekilde, plastik banyo oyuncaklarını kauçuk olanlarla ve sentetik yorganları yumuşak pamuklu olanlarla değiştirin.

Naylon veya polyester kilimler dayanıklı, leke tutmaz ve parlak renkli olabilir, ancak evin yoğun bölümlerine yerleştirildiğinde hızla bozulabilir ve milyonlarca mikroskobik plastik parçacığı havaya yayabilir.

Islak mendil deyip geçmeyin

Islak mendillerin yaklaşık yüzde 90'ı, elinizde dağılmalarını önlemek için ince bükülmüş selüloz lifleri şeklinde plastikle güçlendirilmiştir.

Araştırmalar, bir mendili elle ovalamak ve suya daldırmanın hava ve su sistemine binden fazla farklı polyester mikroplastik bırakmak için yeterli olduğunu gösteriyor.

Ellerinizi sabun ve suyla yıkamak, yüzünüzü temizlemek için pamuklu bir temizleme bezi kullanmak ve makyajı çıkarmak için tekrar kullanılabilir, yıkanabilir pamuklu pedler kullanmak çok daha iyi olabilir.

Elektrikli süpürge seçerken filtresine dikkat edin

Ev tozu mikroplastiklerle dolu olabilir.

Mikroplastiklerin halıdan havaya fırlayıp solunması çok kolaylaşır.

Filtreyi değiştirmeyi hatırladığınız sürece düzenli olarak süpürmek bu durumu önleyecektir.

Elektrik süpürgesinde HEPA filtreli bir model tercih edin.

Potansiyel alerjenleri ortadan kaldırmak için tasarlanan bu gelişmiş filtreler, mikroplastiklerin çıkarılmasında da etkilidir.



