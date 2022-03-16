Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 19:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gümüşhane'nin bazı ilçelerinde eğitime kar engeli
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Gümüşhane'de bazı ilçelerde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği duyuruldu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi, Torul ve Kürtün ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitimine bugün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Etiketler: Gümüşhane Kar Yağışı Hava Durumu
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