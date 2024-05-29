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Güncel
İHA 29.05.2024 11:51

Gümüşhane'de üniversite öğrencileri İsrail’in Refah’ta gerçekleştirdiği saldırı kınandı

İsrail’in Refah’ta Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırı Gümüşhane'de yürüyüş ve ardından gerçekleştirilen basın açıklamasıyla kınandı.

Gümüşhane'de üniversite öğrencileri İsrail’in Refah’ta gerçekleştirdiği saldırı kınandı

Sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve akademisyenlerin katıldığı yürüyüş Gümüşhane Üniversitesi'nde Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi önünden başladı.

Yürüyüş güzergahı boyunca Filistin bayrağı taşıyarak sloganlar atan kalabalık Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Tesisleri önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklamasında İsrail’in, Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıya tepki gösterildi. Basın açıklamasının ardından edilen duaların ardından grup dağıldı. 

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