Gümüşhane'de toz bulutu etkili oldu

Ülke genelinde etkili olan toz taşınımı Gümüşhane’de de etkisini gösterirken, sabah saatlerinde yoğun olan toz bulutu nedeniyle bazı vatandaşlar nefes almakta güçlük çekti.



Görüş mesafesinin azaldığı kent merkezinde yaşayan Mustafa Akbulut, hemen her yıl gerçekleşen ama bu yıl etkisi daha fazla görülen toz taşınımının çocuk ve hasta olan yaşlıları rahatsız ettiğini söyledi. Sabah kalktıklarında gökyüzünün kızıla boyandığını ve bir toz bulutunun gökyüzünü ve şehri kapladığını anlatan Akbulut, “Dün akşam ay ışığını net göremiyorduk. Sabah kalktığımızda gökyüzünün kızıla boyandığını gördük. Araştırdığımızda Afrika üzerinden gelen toz taşınımının şehrimizin üzerini kapladığını öğrendik. Toz bulutunun bereket olduğu da söyleniyor. Bunun için yağmur olması lazım. Yağış olmayınca şehrin üzerinde bayağı kaldı ve hala da var. Umarız yakın zamanda bereketli bir yağmur yağar ve bu toz taşınımı topraklarımızı bereketlendirir. Bu durum başta astım hastaları olmak üzere akciğer hastalarının düşmanı. Bu tür havalarda çocukların ve yaşlıların, astım hastalarının dışarı çıkmamaları gerekiyor. Umarız yaşlılarımız rahatsız olmamıştır” dedi.



Cuma gününden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin edilen toz bulutu nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü de uyarı yaparak, toz taşınımının meydana getireceği başta sağlık problemleri olmak üzere görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.