Parçalı Bulutlu 25.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 10.10.2024 21:27

Gümüşhane’de polisler öğrencileri hırsızlık ve dolandırıcılık suçları hakkında bilgilendirdi

Gümüşhane’de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında öğrenciler hırsızlık ve dolandırıcılık suçları hakkında bilgilendirildi.

Gümüşhane’de polisler öğrencileri hırsızlık ve dolandırıcılık suçları hakkında bilgilendirdi

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve diğer birimlere bağlı polis ekipleri Gümüşhane’de öğrencileri hırsızlık ile dolandırıcılık suçları ve alınması gereken önlemler kapsamında bilgilendirdi.

Otobüs terminalinde bin 78 ve Gümüşhane Üniversitesi’nde 3 bin 454 öğrenciyi bilgilendiren polis ekipleri öte yandan Sema Doğan Yaşam Alanı’nda gerçekleştirilen etkinliklerle çocuklarla eğlenceli vakit geçirdi.

Kentin her noktasında çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler son olarak 15 Temmuz Zafer Meydanı’nda Yaşlılar Günü Etkinlikleri kapsamında yaşlı vatandaşlarla bir araya gelerek hem sorunlarını dinledi hem de telefonla gerçekleştirilebilecek dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi. 

ETİKETLER
Gümüşhane Polis Hırsızlık Dolandırıcılık
Sıradaki Haber
Manisa'daki Kuzuköy Barajı gelecek yıl tarımsal sulamaya başlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:18
İstanbul'da 236 bin 972 kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi
14:14
Güney Afrika'da trafik kazasında bir otomobildeki 8 kişi öldü
14:17
Bakan Yerlikaya: Göçü, kamu güvenliğimizden asla taviz vermeyen bir anlayışla yönetiyoruz
14:16
Bakan Güler, İtalya Savunma Bakanı Crosetto ile görüştü
14:05
Yaralı saz kedisi koruma altına alındı
14:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
Gaziantep'te depremde hasar alan tarihi Kurtuluş Camii'nin kubbesi tamamlandı
Gaziantep'te depremde hasar alan tarihi Kurtuluş Camii'nin kubbesi tamamlandı
FOTO FOKUS
MSB'den "Ateş Serbest-2024" paylaşımı
MSB'den "Ateş Serbest-2024" paylaşımı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ