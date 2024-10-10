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Güncel
AA 10.10.2024 20:58

Bursa'da "Felsefi ve Dini Bağlamı İçinde Mahremiyet ve Aile" konulu söyleşi düzenlendi

Bursa'da, Prof. Dr. Kasım Küçükalp'in katılımıyla "Felsefi ve Dini Bağlamı İçinde Mahremiyet ve Aile" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Bursa'da "Felsefi ve Dini Bağlamı İçinde Mahremiyet ve Aile" konulu söyleşi düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Aile Söyleşileri kapsamında, aile kurumunu güçlendirmek ve toplumsal değerleri geleceğe taşımak amacıyla söyleşi programı düzenlendi.

İl Müdürü Faruk Uysal, programdaki konuşmasında, ailenin, bireylerin ruhunu besleyen, sevgiyi, saygıyı ve güveni harmanlayan hayatın en kıymetli mücevheri olduğunu belirtti.

Bu söyleşinin dinleyicilere sadece aile olmanın anlamını hatırlatmakla kalmayacağını vurgulayan Uysal, "Bu söyleşi ailemizin mahremiyetini ve değerlerini koruma yolunda attığımız adımları da güçlendirecektir." ifadesini kullandı.

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kasım Küçükalp ise mahremiyetin, aile bağlarının derinliğini artıran bir zırh olduğunu kaydetti.

Katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona eren programa, il müdür yardımcıları, şube müdürleri ve müdürlüğe bağlı personel katıldı.

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