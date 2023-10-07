Gümüşhane’de okul bahçesine ayı girdi

Gümüşhane ve ilçelerinde son günlerde yerleşim merkezlerine yakın bölgelerde ve otoyollarda görülen ayılar bu kez Köse ilçesinde ortaya çıktı.



Yolunu kaybeden bir ayı bu kez ilçenin Fatih Mahallesi’nde bulunan Köse 60. Yıl Ortaokulu’nun bahçesinde görüldü. Gece saatlerinde yiyecek aramak için ilçe merkezine inen ve okulun bahçesindeyken güvenlik kameralarına yakalandı. Okulun bahçesinden yürüyerek geçen ayı bir süre sonra gözden kayboldu. Öte yandan geçen günlerde yine Gümüşhane’de otoyolda bir arabadan kaçan ayı da vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken, yolcuların ayıya bağırışları renkli görüntüler oluşturdu.