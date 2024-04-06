Gümüşhane’de odunluk ve çatı yangını korkuttu

Harmancık köyü Yoncalı Mevkii Muharrem Bey semtinde Adem Ö.’e ait evin odunluğunda gece saatlerinde yangın çıktı. Duydukları sesler üzerine çıkıp kontrol ettiklerinde evin odunluğundan ve çatıdan duman çıktığını gören evde yaşayan karı-koca durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye gelen Gümüşhane Belediyesi ve Arzular Kabaköy Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, odunluktan çatı katına sıçrayan yangın iki bölümü de küle çevirerek kullanılamaz hale getirdi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.