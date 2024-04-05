Eskişehir'de jandarma ve polis denetimlerinde 16 silah ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığınca 28 Mart-3 Nisan'da "Ateşli Silah ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun" ile "Kabahatler Kanunu" ihlalleriyle mücadele kapsamında 4 olaya müdahale edildi.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda suç unsuru teşkil eden ruhsatsız tabanca, yarı otomatik 4 av tüfeği, kurusıkı tabanca, av tüfeği şarjörü, 6 tabanca fişeği, 18 av tüfeği kartuşu ve 10 tabanca boş kovanı ele geçirildi.

Haklarında 9 bin166 lira idari para cezası uygulanan 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Aynı dönemde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda ise 10 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait şarjörler, 16 fişek, 2 bıçak, 4 kasatura ve 3 kılıç ele geçirilerek, 11 şüpheliye işlem yapıldı.