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Güncel
AA 05.04.2024 17:54

Çanakçı'da öğrenciler atık yağdan sabun yaptı

Giresun'un Çanakçı ilçesinde anaokulu öğrencileri atık yağdan sabun üretti.

Çanakçı'da öğrenciler atık yağdan sabun yaptı

Yunus Emre Anaokulu öğrencileri, "Temiz Eller, Temiz Çevre" sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında ailelerinin desteğiyle atık yağdan sabun yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Genç, çalışmanın çok özel ve anlamlı olduğunu söyledi.

Küçük yaşta çocukların atık bilincine sahip olmalarının önemini vurgulayan Genç, destek veren velilere de teşekkür etti.

Öğretmen Suzan Kıribrahim ise amaçlarının geri dönüşüme dikkat çekmek olduğunu belirterek, "Çocuklarımız yaptığımız bu çalışmalarla hem bilinçleniyor hem de doyasıya eğleniyor." dedi.

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