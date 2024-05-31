Gümüşhane'de mobil sağlık ekipleri hizmet veriyor

Gümüşhane Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Mustafa Altun, İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenen riskli hastaların sağlık taramasını yaptıklarını söyledi.

Evleri ziyaret ederek sağlık taraması yaptıklarını ve eğitim verdiklerini anlatan Altun, "Sağlık hakkının vatandaşlara rahat ulaşması için çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar tüm hastalarımıza ulaşmak için gayret gösteriyoruz. Olası daha kötü senaryoların ortaya çıkmasını engellemeye çalışıyoruz." dedi.

Ekipler, bir hafta önce karpal tünel sendromu nedeniyle elinden ameliyat edilen 63 yaşındaki Murat Yılmaz'ı da Tekke beldesindeki evinde ziyaret ederek pansumanını yaptı.

Ekiplere teşekkür eden Yılmaz, "Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne gidip gelmemiz zamanımızı alacaktı. Doktorun gelmesi daha iyi oldu." diye konuştu

Kezban Yılmaz ise tansiyonunu ölçüp kilo kontrolü yapan hemşirelerin kendisini dikkat etmesi gerekenlere ilişkin de bilgilendirdiğini kaydetti.