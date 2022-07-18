Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 17:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gümüşhane'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü
Gümüşhane'nin Köse ilçesinde bir kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Kabaktepe köyünde Üzeyir Çolakoğlu, vücuduna yapışan keneyi fark etti.
Keneyi kendi imkanlarıyla çıkartan Çolakoğlu, bir süre sonra ateş ve halsizlik nedeniyle Köse Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edilen Çolakoğlu, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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