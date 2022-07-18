İlçeye bağlı Kabaktepe köyünde Üzeyir Çolakoğlu, vücuduna yapışan keneyi fark etti.

Keneyi kendi imkanlarıyla çıkartan Çolakoğlu, bir süre sonra ateş ve halsizlik nedeniyle Köse Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edilen Çolakoğlu, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.