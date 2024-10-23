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Güncel
İHA 23.10.2024 12:38

Gümüşhane’de kar ve sis buluştu ortaya tablo gibi bir fotoğraf çıktı

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Cebeli Köyü’nde etkili olan kar yağışının ardından derin vadide ortaya çıkan sis, sonbahar ve kış manzarasıyla bir araya gelince ortaya tablo gibi bir fotoğraf çıktı.

Gümüşhane’de kar ve sis buluştu ortaya tablo gibi bir fotoğraf çıktı

Sonbahar manzaralarını beyaz örtüyle buluşturan fotoğraf Çiçekli Mahallesi’nde kayda alındı.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Akbulut’un cep telefonuyla kayda aldığı bu masalsı manzara sosyal medyada da yoğun ilgi gördü. Gümüşhane’nin yüksek kesimlerinde son günlerde etkili olan kar yağışı büyüleyici manzaralar ortaya çıkarıyor. Torul ilçesine bağlı Cebeli Köyü’nün Çiçekli Mahallesi’nde karla buluşan sonbahar manzaraları görenleri kendine hayran bıraktı. Kar yağışının ardından sabah erken saatlerde derin vadiler arasında süzülen sisle birlikte ortaya çıkan manzara adeta bir tabloyu andırdı. Hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle gelen kar yağışı doğanın sonbahar renklerine beyaz bir dokunuş katarken, zirvelerdeki ağaçlar ve vadinin derinliklerine kadar inen sisle ortaya çıkan manzara sonbahar mevsiminde karla buluşan doğanın dramatik güzelliğini sergiledi.

Karla kaplı ağaçlar ve beyaz örtü, sonbaharın pastel tonlarıyla kaynaşarak manzaraya masalsı bir hava katarken o anları ölümsüzleştiren Akbulut, bu yıl erken gelen kar yağışının ardından köyün doğasında meydana gelen bu değişimi şaşkınlık ve hayranlıkla izlediklerini söyledi. 

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