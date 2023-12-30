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Güncel
İHA 30.12.2023 09:24

Gümüşhane’de kaçak tütün operasyonu

Gümüşhane’de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 30 kilogram kaçak tütün, 4 bin adet dolu ve 30 bin adet de boş makaron ele geçirildi.

Gümüşhane’de kaçak tütün operasyonu

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı İstihbarat Şube, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Kürtün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde A.K. isimli şahsın aracında kaçak sigara bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

Kürtün ilçesinde durdurulan araç içerisinde yapılan aramada 30 kilogram kaçak tütün, 4 bin adet dolu makaron ve 30 bin adet boş makaron ele geçirildi. Aramada ele geçirilen tütün ve makaronlar muhafaza altına alınırken A.K. ile ilgili adli tahkikat başlatıldı.

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