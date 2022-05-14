Haber Giriş: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 15:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2022 fiyatı... 14 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, 1,847 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 14 Mayıs’ta gram altın 908 liradan satılıyor.
Gram altın ne kadar?
ALIŞ FİYATI: 900,77
SATIŞ FİYATI: 901,01
Çeyrek altın ne kadar?
ALIŞ FİYATI: 1.472,62
SATIŞ FİYATI: 1.507,08
Yarım altın ne kadar?
ALIŞ FİYATI: 2.936,04
SATIŞ FİYATI: 3.014,17
Tam altın ne kadar?
ALIŞ FİYATI: 6.074,57
SATIŞ FİYATI: 6.231,12
Ons altın fiyatı
ALIŞ FİYATI: 1.811
SATIŞ FİYATI: 1.812
Sıradaki Haber
Yarın hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir ve Ankara hava durumu…
Yükleniyor lütfen bekleyiniz