Haber Giriş: Kaynak: AA
Gönen'de ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Gönen ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Gönen Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, teknik takip sonucu Tırnova Mahallesi'ndeki bir eve operasyon gerçekleştirdi.
Bu adreste yapılan aramalarda ruhsatsız tüfek, 36 fişek ve 10 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.M. (35) ve A.M. (44), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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