Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 18:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gölpazarı'nda kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
H.A. idaresindeki 16 FCD 06 plakalı kamyonet ile karşı yönde seyreden Y.Ş. idaresindeki 41 AGD 046 plakalı otomobil, Gölpazarı-Yenipazar kara yolu Sürüm Deresi yol ayrımında çarpıştı.
Kazada, her iki aracın sürücüsü yaralandı.
Yaralı sürücüler, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gölpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumları iyi olduğu bildirildi.
Etiketler: Bilecik Trafik Kazası
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