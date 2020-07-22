Haber Giriş: Kaynak: AA
Gölbaşı'nda hasat drone ile görüntülendi
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Temmuz ayının ortalarında başlayıp ay sonuna kadar devam eden hasat çalışmaları, drone ile görüntülendi.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Bezirhane Mahallesinde çiftçilikle geçimini sağlayan vatandaşlar, bölgedeki birçok tarlayı, arpa ve buğday ekerek değerlendiriliyor.
Temmuz ayının ortalarında başlayıp ay sonuna kadar devam eden hasat çalışmaları, drone ile görüntülendi.
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