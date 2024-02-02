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Güncel
İHA 02.02.2024 18:09

Göğüs duvarında 20 santimlik kitle olan hasta sağlığına kavuştu

Bingöl Devlet Hastanesine başvuran ve yaklaşık 5 yıldır ağrıları olduğunu belirten hastanın göğüs duvarındaki 20 santimlik kitle başarıyla çıkarıldı.

Göğüs duvarında 20 santimlik kitle olan hasta sağlığına kavuştu

Bingöl Devlet Hastanesine geçtiğimiz günlerde sırtta, sağ omuz ve kola vuran ağrı şikayetiyle başvuran bir hasta, ağrılarının 5 yıldır devam ettiğini belirtti.

Durum üzerine tetkikleri yapılan hastada; sağ kürek kemiği altından başlayıp kaburgalara kadar inen, nadir görülen, yaklaşık 20 santim boyutunda bir kitle tespit edildi. Hastayı ameliyata alan ve kitle hakkında bilgi veren Op. Dr. Muhyettin Aslan, “43 yaşındaki kadın hastamız yaklaşık 5 yıldır süren sırtta, sağ omuz ve kola vuran ağrı şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Muayenesinde sağ kürek kemiği altından başlayıp karnına kadar uzanan, kas yapılarının altından seyrederek kaburgalara kadar inmiş yaklaşık 20 santimetre boyutunda dev bir kitle tespit edildi. Kitle, çevresindeki kapsülü ile beraber bütün olarak çıkarıldı. Hasta 3 gün sonra şifa ile taburcu edildi ve kontrole geldiğinde ağrılarından kurtuldu. Patolojisi yağ bezesinden köken alan, iyi huylu yumuşak doku tümörü olarak raporlandı. Bu boyuta ulaşmış dev lipomlar çok nadir görülürler” dedi.

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