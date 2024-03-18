Duman 11.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 18.03.2024 10:06

Göç yolculuğundaki telli turnalar Kastamonu'da

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Abana üzerinden göç yolculuğunu sürdüren 36 telli turna, Ezine Çayı'nda görüntülendi.

Göç yolculuğundaki telli turnalar Kastamonu'da

İlçede, Çayırcık Mahallesi'ndeki otluk alanda ve Ezine Çayı'nda görülen telli turnalar, beslenirken ve dinlenirken doğa fotoğrafçısı Mehmet Şenol tarafından kayda alındı.

Şenol, kuş cenneti olarak değerlendirdikleri Ezine bölgesinde telli turnaları ağırlamaktan büyük heyecan duyduklarını söyledi. 

Telli turnaların neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Şenol, "Bu tür, bizim kuş cenneti olarak tabir ettiğimiz Ezine Çayı bölgesinde az da olsa her yıl kendilerini göstermektedir. Görmüş olduğunuz bu çay yatağında 4,5 saat dinlenen turna sürüsü, göç yolculuğunu sürdürmek üzere ilçemizden ayrıldı" ifadelerini kullandı.

Şenol, Abana'da mola veren telli turnaların Ankara ve Samsun gibi yakın illerdeki kuş fotoğrafçılarının da ilgisini çektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Fotoğrafları sosyal medyada paylaştıktan sonra çevre ve yakın illerdeki kuş fotoğrafçısı arkadaşlarımız bizimle iletişime geçti. Buraya gelmek istediler ancak tür ilçemizden ayrıldığı için gelemediler. Ümit ediyoruz ki yakın zamanda telli turnalar tekrar Abana'yı ziyaret gelecekler. Süreci tüm doğa fotoğrafçıları olarak heyecanla takip ediyoruz."

ETİKETLER
Kastamonu
Sıradaki Haber
Batman'da 16 parkın toplu açılışı yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:49
Kapadokya'da balonlar Türk bayraklarıyla havalandı
10:48
Hatay'da depremin yok ettiği mahallede hüzünlü iftar
10:46
Bodrum'da 28'i çocuk 92 kaçak göçmen yakalandı
10:44
Kısa vadeli dış borç stoku ocakta azaldı
10:44
Kayseri'de 7 kişiye terörden işlem yapıldı
10:35
Konut Fiyat Endeksi ocakta yüzde 2,3 arttı
İsrail ordu Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne baskın düzenledi
İsrail ordu Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne baskın düzenledi
FOTO FOKUS
Slovakya’da ayı saldırısı: 2 yaralı
Slovakya’da ayı saldırısı: 2 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ