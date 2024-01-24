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Güncel
İHA 24.01.2024 10:05

Girlevik Şelalesine her mevsim yoğun ilgi

Doğanın farklı renkleri arasında 40 metreden dökülen sularıyla seyri güzel manzara sergileyen Erzincan’daki Girlevik Şelalesi, her mevsim ziyaretçi akınına uğruyor.

Girlevik Şelalesine her mevsim yoğun ilgi

Erzincan'da doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi, kış aylarında da ziyaretçilerini cezbediyor.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Kalecik köyünde 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, doğaseverlere her mevsim ayrı güzellik sunuyor. Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın ise doğanın farklı renkleri arasında 40 metreden dökülen sularıyla seyri güzel görüntü sergileyen şelale, Türkiye’nin birçok ilinden kente gelen çok sayıda doğasever tarafından ziyaret ediliyor.

Şelalenin kışın ayrı bir güzelliği olduğunu kaydeden ziyaretçiler, “Herkesin gelip görmesi gereken doğal bir güzelliği bulunuyor. Biz burada fotoğraf çektirip, doğal güzelliğin eşsiz tadını çıkarıyoruz. Erzincan'da görülmesi gereken önemli yerlerden birisi. Herkesin burayı gelip görmesini tavsiye ediyorum.” ifadelerine yer verdiler. 

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