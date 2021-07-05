Polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda A.K, B.K. ve A.K. gözaltına alındı.

Zanlıların üstlerinde yapılan aramalarda 137,9 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 2,2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.