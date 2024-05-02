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Güncel
AA 02.05.2024 10:22

Giresun'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı

Giresun'un Bulancak ilçesinde uyuşturucu madde ile mücadele kapsamındaki operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Giresun'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı
[Fotograf: AA]

Kalegüney köyünde, KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bulancak İlçe Jandarma Komutanlığınca ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda D.K. gözaltına alındı.

Şüphelinin evi ve çevresinde yapılan aramalarda 992 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.K,çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İlçenin Bulancak Mahallesi'nde ikamet eden M.K. ve T.O.O. jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu yapımında kullanılan maddeler ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. tutuklandı, T.O.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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