Giresun'da alınan bilgiye göre, Giresun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Giresun merkez ve Bulancak ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda da 6 ruhsatsız tabanca, 11 şarjör, 520 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.