Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 14:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, arazide kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kırıkkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küreboğazı köyü yakınlarında dağlık arazide kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, N.F, F.E, R.E, M.S. ve T.K'yi yakaladı, kazıda kullanılan dedektör ve çeşitli malzemelere el koydu.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Kırıkkale Kaçak Kazı
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