Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 14:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen araç yolun karşısına geçmeye çalışan Sevim Sert'e (75) çarparak olay yerinden kaçtı.
Kazada yaralanan Sert, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Adıyaman Trafik Kazası
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