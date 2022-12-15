Şehrin batı yakasındaki Hüseyin Restoran ile doğu yakasındaki Plajlar Bölgesi arasında kalan 9 kilometrelik alanda yapılan çalışmalar devam ediyor.

Yaklaşık 2 yıl önce 17 kilometrelik sahil şeridi boyunca tamamlanan ve büyük beğeni toplayan aydınlatma sisteminin ardından kullanıma sunulacak bisiklet ve yürüyüş yoluyla sahil kesimi daha konforlu ve hareketli hale gelecek.

Karayolları onaylı start verilen beton zeminli projede bisiklet yolu mavi, yürüyüş yolu ise yeşil olarak renklendirilecek.

Proje kapsamında Karadeniz Sahil Yolu ile bisiklet ve yürüyüş yolu arasında 1,5 metrelik güvenlik amaçlı peyzaj düzenlemesi yapılacak, bisiklet yolu gidiş geliş 2 parkur, yürüyüş yolu ise tek parkur olarak uygulanacak.

"Bisiklet ile güvenli ve konforlu ulaşım sağlanacak bir proje"

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, göreve geldikleri günden bu yana şehre prestij kazandıracak projelere imza attıklarını ve sahil bölgesindeki tüm sosyal donatıları yenilediklerini belirtti.

Vatandaşların bisikleti ile güvenli ve konforlu ulaşım sağlayabileceği bir projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Şenlikoğlu, "Yayalarımız için de yürüyüş yolu ile Giresun'umuza yakışan bir sahil şeridi oluşturuyoruz. Giresun'umuza yakışır işler ve projeler yapmak için durmadan çalışıyoruz. Bisiklet ve yürüyüş yolu projemiz şimdiden şehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.