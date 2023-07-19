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Güncel
AA 19.07.2023 18:47

Giresun'da hastane ve stadyuma ulaşımı kolaylaştıracak köprünün yapımı tamamlandı

Giresun Eğitim Araştırma Hastanesi ile Çotanak Stadyumu'nun olduğu bölgenin Dereli yolu ile bağlantısını sağlayacak köprünün yapımı tamamlandı.

Giresun'da hastane ve stadyuma ulaşımı kolaylaştıracak köprünün yapımı tamamlandı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Aytekin Şenlikoğlu'nun girişimleri sonucu DSİ tarafından projelendirilen köprünün inşaatı kısa sürede sona erdi.

Hastane ve stadyumun hizmete girmesinin ardından nüfus ve insan hareketliliği artan bölgede yaşanan trafik sorununu rahatlatacak olan köprü aynı zamanda çevre il ve ilçelerden bu bölgelere gelen vatandaşların hastane ve stadyuma ulaşımında da kolaylık sağlayacak.

70 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde dökme beton sistemi ile yapılan köprü, bağlantı yollarının sona ermesiyle araç trafiğine açılacak.

Şenlikoğlu, yaptığı açıklamada, köprünün faaliyete geçmesiyle bölgede yaşanan ve her geçen gün artan trafik sorununun önemli oranda çözüme kavuşacağını belirtti.

Gerek şehir yönünden gerekse Dereli ve doğu ilçelerinden gelen vatandaşların bu köprüyü kullandığında rahat trafik akışı sağlanacağına dikkati çeken Şenlikoğlu, "Ankara'da gerçekleştirdiğimiz yoğun temaslarımız sonucu Giresun'a kazandırdığımız köprümüz şehrimize hayırlı olsun. Giresun'umuza hizmet için bir ayağımız sürekli Ankara'da olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

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