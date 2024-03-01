Giresun'da gıda araştırma ve analiz merkezi kuruldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Giresun Ticaret Borsası ve TÜBİTAK ortaklığında Avrupa Birliği'nin IPA-INNOFOOD projesi çerçevesinde kurulan Giresun GATAM'a yaklaşık 2 milyon avroluk laboratuvar ekipmanı alındı.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, önemli bir projenin Giresun'da hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Türkiye'deki GATAM'lardan birinin de GTB yerleşkesinde kurulduğunu belirten Bölük, "Kocaeli Gebze, Şanlıurfa, Gaziantep ve Giresun'da GATAM kurulması kararlaştırılmıştı. Giresun'daki merkezimiz ileri teknolojiyle donatılmıştır. Burada gıda üzerine her türlü test ve analiz modern cihazlarla yapabilecek." dedi.

Bölük, GATAM'da Giresun'un yanı sıra çevre ve bölge illere de hizmet sunulacağını ifade ederek, "Bölgemizdeki sanayi ve ticaret kuruluşlarına, şahıs, kurum ve kuruluşlarına burada hizmet vereceğiz. Beklentimiz, fındık ve benzeri bütün gıdalar ve ürünlerde en iyi hizmeti verebilmek. Fındık ve mamullerinde kaliteyi daha ileriye taşımak." diye konuştu.

Özellikle ihracatta gıdaların test ve analiz sonuçlarının önemli olduğuna dikkati çeken Bölük, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunun belli noktalarda ileri seviyelerde yapılabilmesi için birtakım laboratuvarlara ihtiyaç duyuluyor. Giresun ve bölgemizde gıda üzerine testler Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlere gönderiliyor. Artık bölgedeki bu ihtiyaç Giresun'da karşılanacak. Giresun GATAM, bu hizmeti en iyi şekilde sunma noktasında önemlidir. Son derece ileri teknolojiyle donatılmıştır. Test ve analize ihtiyaç duyan herkes daha kolay ve teknolojik cihazlarla donatılmış akredite bir kurumdan hizmet alabilecekler."

Bölük, merkezin açılışının ilerleyen günlerde törenle gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Merkezde yılda 2 bin 500 analiz yapılacak

Giresun GATAM Müdürü Güray Zomp ise 7 personelin hizmet vereceği merkezde yılda 2 bin 500 analiz yapılmasını hedeflediklerini söyledi.

İlerleyen süreçte bu rakamın yılda yaklaşık 10 bine çıkartılmasının planlandığını vurgulayan Zomp, şunları kaydetti:

"Giresun'da özellikle fındıkta aflatoksin, yağ asitleri gibi ileri seviye analizler ile yaş kimyasal analizler ve mikrobiyolojik analizler yapılabilecek. Ayrıca laboratuvardaki ICP MS cihazı sayesinde tüm gıda ürünlerinde bölgede yapılamayan ağır metal ve element analizleri de yapılabilecek. Pestisit analizleri de hızlı ve güvenilir şekilde yapılabilecek."