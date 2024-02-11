Çok Bulutlu 12.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 11.02.2024 16:57

Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında F.Y'yi gözaltına aldı.

Zanlının yapılan üst aramasında yaklaşık 50 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ve 63 tabanca fişeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ise Görele ilçesinde uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen İ.K'yi yakaladı.

Zanlının üst aramasında 45 gram sentetik uyuşturucu ve 5 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

F.Y. ve İ.K, çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.

ETİKETLER
Giresun
Sıradaki Haber
Sungurlu'da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:19
İsrail güçleri, Filistin'in Mesafir Yatta bölgesinde evleri yıktı
18:27
AK Parti'nin seçim çalışmasına silahlı saldırı: Gözaltı sayısı 17'ye yükseldi
17:43
İsrail'in 128 gündür sürdürdüğü saldırılarda Gazze'de can kaybı 28 bin 176'ya çıktı
17:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Sevim Baltacı'nın cenazesine katıldı
17:35
Almanya vatandaşı, Bangkok-Münih seferini yapan uçakta öldü
17:34
Filipinler’deki toprak kaymasında can kaybı 37’ye yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı
FOTO FOKUS
Turgut Altınok: Ankara'yı sanayinin, ekonominin ve tarımın başkenti yapacağız
Turgut Altınok: Ankara'yı sanayinin, ekonominin ve tarımın başkenti yapacağız
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ