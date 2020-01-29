Alınan bilgiye göre, Alpaslan Caddesi'nde doğal gaz şirketince iş yerlerine gaz bağlantısı için çalışma yapıldığı sırada sızıntı meydana geldiği fark edildi. Bunun üzerine polis ve itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Gaz sızıntısı, doğal gaz şirketinin ekibince kısa sürede kontrol altına alınarak giderildi.