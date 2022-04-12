Giresun'da Yağlıdere-Alucra kara yolu Sınır köyü mevkisinde etkili olan yağış, Yağlıdere Deresi'nin debisinin yükselmesine neden oldu.

Taşan dere suları sonucu hasar meydana gelen yol, tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.