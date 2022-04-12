Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 12:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da dere taştı: Yağlıdere-Alucra kara yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA]
Giresun'da etkili olan yağışlar sonrası dere taşkını nedeniyle Yağlıdere-Alucra kara yolu ulaşıma kapandı
Giresun'da Yağlıdere-Alucra kara yolu Sınır köyü mevkisinde etkili olan yağış, Yağlıdere Deresi'nin debisinin yükselmesine neden oldu.
Taşan dere suları sonucu hasar meydana gelen yol, tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.
Etiketler: Giresun Sağanak Hava Durumu
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