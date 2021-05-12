Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 15:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Giresun'un Çamoluk ilçesinde Usluca köyünün koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.
Çamoluk Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı uyarınca Usluca köyünün tamamının bugünden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina altına alındığı belirtildi.
Açıklamada, köye giriş ve çıkışların ikinci bir emre kadar durdurulduğu da kaydedildi.
Etiketler: Karantina
Son Haberler
- 17:21
- 17:11
- 17:10
- 17:07
- 17:25
Sıradaki Haber
Bolu Valisi Ümit: Bayramda rehavete kapılmayın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz