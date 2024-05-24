Hafif Sağanak Yağışlı 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 24.05.2024 16:31

Giresun'da bahar şenliği düzenlendi

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde Mustafa Kemal İlkokulu tarafından geleneksel bahar şenliği düzenlendi.

Giresun'da bahar şenliği düzenlendi
[Fotograf: AA]

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde bulunan Mustafa Kemal İlkokulu tarafından okul bahçesinde bahar şenliği düzenlendi.

Baharın gelişi çeşitli etkinliklerle kutlandı

Şenlikte sınıf sergileri, okul kermesi, eğitici animasyonlar, çiğ köfte, patlamış mısır, pamuk şeker, limonata ikramı, müzikli eğlence, palyaço gösterisi ve yerel sanatçılar konseri gibi etkinlikler yer aldı.

Giresun'da bahar şenliği düzenlendi

Şenliğe Kaymakam Seda Ünlü, Belediye Başkan Vekili Özcan Kır, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Ali Şimşek, Emniyet Amir Vekili Ziya Diner, kurum müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

ETİKETLER
Giresun Müzik
Sıradaki Haber
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:58
Borsadan haftalık kapanış rekoru
18:49
Askeri telsizler artık canlı yayın aracı
18:02
Bakan Tunç: UAD'nin kararı Filistin’de akan kanın dinmesi adına önemli ancak yetersiz
18:37
Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler Vakfı Kitap ve Kültür Günleri etkinlik alanına ziyaret
17:31
İsrail'de aşırı sağcı bakanlardan UAD'nin "Gazze'deki saldırıların durdurulması" kararına tepki
17:22
STM'nin geliştirdiği savaş gemileri ve İHA'lar EFES-2024 tatbikatında
Han Yunus'ta kalacak yer bulamayan Filistinliler, Aksa Üniversitesi'ne sığındı
Han Yunus'ta kalacak yer bulamayan Filistinliler, Aksa Üniversitesi'ne sığındı
FOTO FOKUS
Ankara'da sele kapılan iki kardeş çevredekiler tarafından kurtarıldı
Ankara'da sele kapılan iki kardeş çevredekiler tarafından kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ