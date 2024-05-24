Giresun'da bahar şenliği düzenlendi

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde bulunan Mustafa Kemal İlkokulu tarafından okul bahçesinde bahar şenliği düzenlendi.
Şenlikte sınıf sergileri, okul kermesi, eğitici animasyonlar, çiğ köfte, patlamış mısır, pamuk şeker, limonata ikramı, müzikli eğlence, palyaço gösterisi ve yerel sanatçılar konseri gibi etkinlikler yer aldı.
Şenliğe Kaymakam Seda Ünlü, Belediye Başkan Vekili Özcan Kır, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Ali Şimşek, Emniyet Amir Vekili Ziya Diner, kurum müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.