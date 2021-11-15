Giresun'da alınan bilgiye göre, Kuzköy'de ormanlık arazide ağaç kestiği sırada ayağına kütük düşen Hamza Durkaya (55) uçuruma yuvarlandı.

Olay yerine gelen AKUT, UMKE ve AFAD ekipleri ayağının kırıldığı tespit edilen Durkaya'yı sedye ile yaklaşık 400 metre taşıyarak 112 Acil Sağlık ekiplerine ulaştırdı.

Tirebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hamza Durkaya'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.