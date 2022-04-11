Kış şartlarının çetin geçmesi, palamut balığının neredeyse hiç, hamsinin ise kısa süre görülmesi nedeniyle tezgahlar boş kaldı.

Masraflarını çıkaramayan balıkçılar, 15 Nisan’da bitecek olan sezonu erken kapattı. Giresunlu bir çok balıkçı teknesini barınağa çekerek paydos etti.

Giresun’da son yıllarda balıkçılığın bitme noktasında geldiğini belirten balıkçı Olgun Geçici, “Bu sene hava şartlarından mı neden oldu anlayamadık. Gerçekten şuanda balıkçılık sektörü zor durumda. Bu sene sezonu erken kapatmak zorunda kaldık. Balık yok, masraflar çok ağırlaştı. Zaten palamut olmadığı gibi hamsi de çok kısa süre görüldü bunun üzerine bir de son dönemde masrafların çıkmaması nedeniyle bir çok balıkçı teknesini bağlayarak sezonu kapatmıştı. Şuanda tezgahlarda kıyı balıkçılarının, avladığı balıklar ve havuz balıkları yer alıyor. Tezgâhtaki balıklardan ise istavrit 20 lira, alabalık 40 lira, somon 85 liradan satılıyor” dedi.

Artık umutlarını gelecek sezona bağladıklarını belirten Mustafa Aktaş ise `Bu sezon denizdeki balıkçılarda, tezgahta balık satan da vatandaş da beklediğini bulamadı. Bu sezon her ne kadar resmiyette 15 Nisan’da kapanacak olsa da aylar öncesinden paydos eden balıkçılar vardı. Artık balıkçının umudu gelecek sezona kaldı” diye konuştu.