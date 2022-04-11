Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 13:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da balkondan düşen kadın yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Ünye ilçesinde evinin balkonundan düşen kadın yaralandı.
Kaledere Mahallesi'nde yaşayan Canan T. (36), birinci kattaki evinin balkonundan düştü.
Yaralanan kadın, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Etiketler: Ordu
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