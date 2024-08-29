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Güncel
AA 29.08.2024 10:15

GİDOSK sporcuları Giresun'un zirvesine tırmandı

Giresun Doğa Sporları Kulübü sporcuları Giresun'un en yüksek zirvesi olan Artabelbaşı zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.

GİDOSK sporcuları Giresun'un zirvesine tırmandı

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun "Zirvelerde 100. Yıl" etkinliklerine denk gelen 28 Ağustos'ta düzenlenen tırmanışa 6 dağcı katıldı.

Giresun'un en yüksek zirvesi olan Gümüşhane sınırındaki 3321 rakımlı Artabelbaşı kuzey zirvesine, batı rotasından tırmanan GİDOSK ekibi, bu rotadan dağın ilk tırmanışını gerçekleştirdi.

GİDOSK Başkanı Ahmet Kılıç, tırmanışın ardından yaptığı açıklamada, faaliyetin başarıyla sonuçlandığını belirterek, "Bu zorlu tırmanışta bize destek veren MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal'a, Batlamaspor yönetimine, Giresun Bosch yetkili servisine ve her zaman yanımızda olan dostlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kılıç, GİDOSK sporcularının bu başarısının, Giresun'un dağcılık alanındaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade ederek, kulübün önümüzdeki dönemde de yeni zirvelere tırmanışlar gerçekleştireceğini kaydetti.

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