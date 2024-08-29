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Güncel
AA 29.08.2024 10:10

Mersin'de karpuz hasadı yapıldı

Mersin'in Mut ilçesinde sezonun ilk karpuz hasadı yapıldı.

Mersin'de karpuz hasadı yapıldı

Kurtsuyu Mahallesi'nde Hacı Uca'ya ait tarlada gerçekleştirilen hasada İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır da katıldı.

İlçe genelinde karpuzda bu yıl bin 200 ton rekolte beklediklerini belirten Bayır, çiftçilere hayırlı ve bereketli bir sezon geçirmelerini diledi.

Bayır, Mut'un yılın 12 ayında da tarımın yapıldığı bir ilçe olduğunu anlatarak, "İlçemizde toplamda 300 dekar alanda karpuz üretimi yapılmaktadır" dedi.

Yaklaşık 25 yıldır çiftçilik yaptığını dile getiren üretici Hacı Uca da karpuz fiyatlarının normal gittiğini kaydetti.

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