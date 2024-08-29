Kırşehir’de afetlere hazırlık toplantısı yapıldı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde Vali Hüdayar Mete Buhara başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kurumların görevleri ve yapması gereken çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Vali Buhara, son zamanlarda deprem, sel gibi afetlerle karşılaşıldığını, ülkede yaşanan afetlerden elde edilen tecrübeler doğrultusunda il olarak afet müdahale planı hazırladıklarını aktardı.

İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan 23 yerel düzey afet grubu operasyon planlarının değerlendirildiğini vurgulayan Buhara, "Hazırlıklı olmanın ve hızlı bir şekilde harekete geçmenin hayati önem taşıdığı bu anlarda her saniye kıymetlidir. Bu sebeple afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmak sadece devlet kurumlarının değil toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.