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Güncel
AA 29.08.2024 09:24

Afyonkarahisar'da Yıldırım Kemal Şehitliği'nde tören düzenlendi

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Yıldırım Kemal Şehitliğinde tören gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da Yıldırım Kemal Şehitliği'nde tören düzenlendi

Şehitliğe çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunan törende, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen İzzet Güneş, Yıldırım Kemal'in canını vatan için feda edenlerden olduğunu söyledi.

Şehit Yıldırım Kemal'in Akhisar, Balıkesir ve Bursa cephelerinde kahramanca savaştığını dile getiren Güneş, "Bu kahraman, çabalarından dolayı 'Yıldırım' lakabını almıştır. Yıldırım Kemal, şehitliğin bulunduğu bölgede 28 Ağustos 1922'de şehit düşmüştür." dedi.

Tören Kur'an-ı Kerim okunması ve duanın ardından sona erdi.

Etkinlikler kapsamında Yıldırım Kemal Vakfı tarafından şehitler için mevlit okutuldu, ikramlarda bulunuldu.

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