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Güncel
AA 29.08.2024 09:15

Balıkesir'de kumarhaneye çevrilen ahıra düzenlenen operasyonda 11 zanlı yakalandı

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde kumarhaneye çevrilen bir ahıra düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de kumarhaneye çevrilen ahıra düzenlenen operasyonda 11 zanlı yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, K.Y, A.İ ve M.G'nin etrafında yerleşim yeri bulunmayan boş arazideki bir hayvan damını kumarhaneye çevirdiği bilgisini aldı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, hayvan damındaki bir odada bulunan yuvarlak masada kumar oynayan K.Y, A.İ. ve M.G. ile 8 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonda, 36 bin 525 lira, bin 100 dolar, iskambil kağıdı ve 80 pul marka ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.Y, A.İ ve M.G. hakkında adli işlem başlatıldı. Diğer 8 kişiye ise 100 bin 687 lira para cezası kesildi.

Kumar oynatıldığı tespit edilen yer mühürlendi.

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