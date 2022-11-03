Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe 13:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Geyve'de Kızılay Haftası kutlandı
[Fotograf: AA]
Sakarya'nın Geyve ilçesinde Kızılay Haftası, düzenlenen etkinlikle kutlandı.
Geyve Sinanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleşen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Öğrencilerden Yağmur Cengi'nin Türk Kızılay tarihçesini okumasıyla devam eden etkinlikte, "Kızılay Oratoryosu" seslendirildi.
Türk Kızılayın faaliyetleriyle ilgili sunumun yapıldığı programda, şiir yarışmasına giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.
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