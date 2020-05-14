Gercüş İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis Tahsin Acar ve Ahmet Eroğlu ile belediye personeli araç ve yaya geçidinde oluşabilecek kazaların önüne geçilmesi amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda trafiğinin yoğun olarak bulunduğu bölgelerdeki yaya çizgileri yenileyerek, daha görünür hale getirdi.

Gercüş Belediye Başkan Vekilli Hüseyin Aslan, kazaların önlenmesinde trafik levha ve yaya geçidi çizgilerinin önemine işaret ederek, "Belediye zamanla eskiyen ve görünürlüğünü kaybeden yaya geçitlerini boyuyoruz ve gördüğünüz gibi ilçemizde görevli trafik ekipleri de bizimle çalışıyor. Canı gönülden bizimle çalışan trafik polislerine teşekkür ediyorum." dedi.