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Güncel
AA 03.07.2024 16:08

Genç KOMEK'te eğitimler başladı

Konya Büyükşehir Belediyesinin Genç KOMEK Yaz Okulu'nda yüz yüze ve çevrim içi eğitimler başladı.

Genç KOMEK'te eğitimler başladı
[Fotograf: AA]

"Genç KOMEK" projesi 7-14 yaş arası çocuklar ve gençler için hem eğlenceli hem de eğitici bir yaz tatili geçirme imkanı sunuyor.

Konya merkez ve ilçelerde bulunan 42 KOMEK ve ASEM binasında başlayan Genç KOMEK Yaz Okulu'nda çocuklar ve gençler için bu yıl da eğlenceli ve öğretici içerikler hazırlandı.

"20 bin 652 öğrencimiz kayıt yaptırdı"

Başkan Altay, bu yıl hem yüz yüze hem de çevrim içi olarak gerçekleştirilecek eğitimlere katılımın yüksek olduğunu söyledi...

"Yavrularımız, milli ve manevi eğitimler başta olmak üzere spordan sanata, el becerisi etkinliklerinden gezi programlarına ve eğlenceli oyunlara kadar yine dolu dolu bir yaz tatili geçirecek. Yaz Okullarımıza kayıt yaptıran tüm öğrencilerimize keyifli ve verimli bir tatil diliyorum." ifadesini kullandı."

Genç KOMEK'te eğitimler başladı

Büyükşehir Belediyesinin "Engelsiz Şehir" politikaları kapsamında özel gereksinimli çocuklar ve gençler için hazırlanan Özel Genç KOMEK Okulları da bu yaz eğitimlerine devam ediyor.

Bu yıl eğitimler, Selçuklu Özel Eğitim Meslek Okulu, Konevi İşitme Engelliler Okulu, Karatay Özel Eğitim Meslek Lisesi ve 15 Temmuz İlköğretim Okullarında gerçekleştirilecek.

Eğitimler, dokuma, basit dikiş, mutfak, Kuran-ı Kerim, orf eğitimi, el sanatları, okçuluk, resim, değerler eğitimi, akıl zeka oyunları, spor, oyunlarla matematik ve makrome gibi branşlarda verilecek.

Genç KOMEK'te eğitimler başladı

Yaz okulunda birçok etkinlik yer alıyor

Genç KOMEK Yaz Okulu'na katılan özel öğrenciler, havuz etkinlikleri, servis imkanı, ders materyalleri, oyun kampı, Beyşehir ve şehir merkezi gezileri, dönem sonu etkinlikleri, tarım ve hasat toplama etkinlikleri ile Kelebekler Vadisi gezisi gibi çeşitli faaliyetlerden yararlanabilecek.

Özel öğrencileri bekleyen aileleri de kurs merkezlerinde kendileri için hazırlanan ücretsiz etkinliklere katılarak hem çocuklarının yanında olacak hem de zamanlarını verimli geçirecek.

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