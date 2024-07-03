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Güncel
İHA 03.07.2024 15:22

Karaman’da çatı yangını korkuttu

Karaman’da yabancı uyruklu kişilerin kaldığı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu.

Karaman’da çatı yangını korkuttu

Yangın, öğle saatlerinde Kirişçi Mahallesi 45. Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın çatısında çıktı.

Yabancı uyruklu vatandaşların kaldığı öğrenilen binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Çatıdan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangının çıktığı apartmanda kalan yabancı uyruklu bir kadın ise sinir krizi geçirdi. Sağlık ve polis ekipleri sinir krizi geçiren yabancı uyruklu kadını bir süre sakinleştirmeye çalıştı.

İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın bitişikteki diğer binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın ilgili tahkikat başlatıldı.

ETİKETLER
Karaman 112 Acil Çağrı Merkezi Yangın İtfaiye Polis
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